Токио, 19 ноября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Власти Японии без интереса восприняли просьбу США о продаже нефти из национальных резервов, сообщает газета Yomiuri.

Dpd3ut Флаги Японии и США

Издание отмечает, что для осуществления сделки по продаже японской стороне будет необходимо внести изменения в действующее законодательство. Сейчас Японии запрещено использовать стратегический резерв нефти, кроме как в случаях резкого сокращения поставок из-за рубежа или во время стихийных бедствий.

При этом генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать просьбу США о продаже нефти из резервов. Он лишь заявил, что японские власти готовы предпринимать меры для стабилизации цен на нефть.