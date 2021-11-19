Токио, , 07:01 — REGNUM Черепахи, находящиеся на территории токийского международного аэропорта Нарита, начали угрожать безопасности взлетающих самолётов. Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани 19 ноября сообщает телеканал NHK.

Черепаха Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По мнению специалистов, черепахи, обитающие в небольшом пруду вблизи одной из взлётно-посадочных полос, начали появляться на этой полосе, что может привести к засасыванию в турбину, отказу авиадвигателя и аварии. В сентябре из-за замеченной на ней рептилии полосу временно уже закрывали для самолётов.

В ближайшее время администрация аэропорта планирует обсудить с экспертами способы устранения неожиданной угрозой. В числе предлагаемых мер — установка ограждения между взлётно-посадочной полосой и прудом, а также частичное уничтожение популяции черепах на территории воздушной гавани.

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