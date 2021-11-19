Токио, 19 ноября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Черепахи, находящиеся на территории токийского международного аэропорта Нарита, начали угрожать безопасности взлетающих самолётов. Об этом со ссылкой на администрацию воздушной гавани 19 ноября сообщает телеканал NHK.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черепаха

По мнению специалистов, черепахи, обитающие в небольшом пруду вблизи одной из взлётно-посадочных полос, начали появляться на этой полосе, что может привести к засасыванию в турбину, отказу авиадвигателя и аварии. В сентябре из-за замеченной на ней рептилии полосу временно уже закрывали для самолётов.

В ближайшее время администрация аэропорта планирует обсудить с экспертами способы устранения неожиданной угрозой. В числе предлагаемых мер — установка ограждения между взлётно-посадочной полосой и прудом, а также частичное уничтожение популяции черепах на территории воздушной гавани.

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