Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Ульяновской области продолжается снижаться вновь выявляемое количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По оперативной информации, за сутки, 18 ноября, в регионе выявлено 500 носителей коронавируса, что на два случая меньше, чем было сутками ранее. Всего за последние две недели суточное количество подтверждённых случаев заражения снизилось с 570 по итогам 4 ноября до 500.

Управлением совместно с минздравом продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию больных, установление круга контактных, проведение лабораторного обследования и медицинского наблюдения. В настоящее время под наблюдением остаются 21 268 человек.

Отметим, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 457 388 лабораторных тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области жителям стали выдавать в МФЦ бумажный сертификат о прохождении вакцинации.

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