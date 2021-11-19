Кадис, Испания, , 06:56 — REGNUM Федерация работодателей металлургической промышленности Кадиса (FEMCA) выразила свое удивление по поводу срыва переговоров с профсоюзами. Об этом сообщает агентство EFE.

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Генеральный секретарь FEMCA Хосе Муньос подчеркнул в комментарии для агентства, что на этой встрече работодатели сделали «огромные шаги» в поисках новых путей, чтобы пойти на уступки профсоюзам.

По его словам, профсоюзы выдвинули ряд требований, в числе которых — повышение заработной платы с 2021 года в соответствии с индексом потребительских цен, чтобы не потерять покупательную способность. Также был выдвинут ряд требований, связанных с финансовыми подходами компаний, которые, по словам Муньоса, понимают, что до 2023 или 2024 года они не восстановят темпы, потерянные в результате пандемии коронавируса.

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