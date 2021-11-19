Кембридж, США, 19 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей 18 ноября в американском городе Кембридж (штат Мэриленд). Об этом передает телеканал WMDT со ссылкой на управление городской полиции.

Niels Noordhoek Стрельба

Кроме того, еще три человека, включая подростка, пострадали. Власти призывают граждан избегать места инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября одной из школ американского города Орора (штат Колорадо) произошла стрельба. Пятеро подростков получили ранения.