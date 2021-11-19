Хабаровск, , 06:43 — REGNUM Центральную больницу Бикинского района Хабаровского края перепрофилировали в стационар для коронавирусных больных. Такое решение было принято в связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19 в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе краевого правительства.

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«За последнюю неделю в районе зарегистрировано 155 новых случаев заболевания COVID-19. Для диагностирования пациентов с коронавирусной инфекцией у нас установили новый компьютерный томограф, провели обучение врачей по последней версии методических рекомендаций Минздрава РФ. Также для открытия ковидного отделения потребовалось произвести ремонт в инфекционном корпусе, чтобы разграничить «чистую» и «грязную» зоны. Теперь будем лечить наших пациентов у нас», — рассказал главный врач Бикинской ЦРБ Андрей Жуков.

Новое ковидное отделение начнёт работать с 1 декабря. В нём будет 20 мест, три из них — с возможностью обеспечения кислородной поддержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 90% мест в ковидных госпиталях Хабаровского края заняты пациентами. Коронавирусные стационары работают на пределе своих возможностей. Лечение от COVID-19 проходят около 11 тыс. человек, почти 2,3 тыс. из них госпитализированы.