Мадрид, 19 ноября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Директор Координационного центра тревог и чрезвычайных ситуаций Испании Фернандо Симон считает, что использование ковид-сертификата для доступа в гостиничные заведения не имеет смысла, поскольку в Испании около 90% целевого населения привито по полному графику вакцинации. Об этом пишет агентство EFE.

Soerfm Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Девяносто процентов нашего населения могут получить паспорт гражданина одним нажатием кнопки на своем телефоне. Я лично считаю, что, поскольку все практически привиты, какой в этом смысл?», — сказал Симон.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что по уровню заболеваемости страна будет находиться в период Рождества в лучшем положении, чем в 2020 году.