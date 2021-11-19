На Чукотку в рамках северного завоза доставили около 17 тыс. тонн продуктов
Анадырь, 19 ноября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Доставленных на Чукотку за время летней навигации 17 тысяч тонн продуктов достаточно для обеспечения жителей муниципальных районов округа продовольствием в течение всей зимы. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин 19 ноября написал на своей странице в социальной сети Instagram.
По его словам, в настоящее время из Архангельска в Певек ещё должны прибыть шесть судов с грузом для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Их прибытие задерживает сложная ледовая обстановка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском автономном округе сдвинуты сроки навигации по северному завозу. Отсрочка непредвиденная и возникла в связи с задержками отправки грузов из портов Приморского края.
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