Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Суд Нью-Йорка временно запретил газете New York Times публиковать материалы, касающиеся ультраправой группы активистов Project Veritas. Этот судебный прецедент стал первым за десятилетия, нарушившим защиту процесса, гарантированную Первой поправкой Конституции США, пишет 18 ноября газета.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM The New York Times

Приказ судьи Чарльза Вуда из Верховного суда округа Вестчестер распространяется на служебные записки, написанные юристом Project Veritas и полученные Times. На следующем заседании суд рассмотрит вопрос о более длительном запрете на публикацию материалов и вопрос об удалении ссылок на уже опубликованные конфиденциальные сведения.

«Это постановление является неконституционным и создает опасный прецедент», — сказал исполнительный редактор Times Дин Баке.

Он напомнил, что похожий прецедент был создан по делу 1971 года, когда суд запретил публикацию материалов, получивших название Pentagon Papers. Они касались политического и военного вмешательства Минобороны США в дела Вьетнама с 1945 по 1967 год, то есть до начала и во время войны.

«Это первое ограничение, введенное против New York Times после Pentagon Papers, и это вопиющее оскорбление Первой поправки», — добавил Баке.

Газета напомнила, что расследование журналистов касалось эпизода кражи и передачи сведений из дневника дочери президента США Джо Байдена Эшли. Долгое время она страдала от наркотической зависимости, описывая свои романтические увлечения, а также некоторые сомнительные эпизоды которые касаются самого Джо Байдена.