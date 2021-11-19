Хабаровск, , 06:39 — REGNUM В ковидных госпиталях Хабаровского края заняты пациентами 90% мест. Регион находится в тройке субъектов страны с самым высоким уровнем заболеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе краевого правительства. Ситуацию оценивают как почти чрезвычайную.

Больной COVID-19 Zdrav.nso.ru

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Коронавирусные стационары работают на пределе своих возможностей. Лечение от COVID-19 проходят около 11 тыс. человек, почти 2,3 тыс. из них госпитализированы. За сутки коронавирусом заразились 556 хабаровчан (днём ранее — 548), уровень заболеваемости растёт ежедневно. От вируса за всё время пандемии скончались 978 жителей региона.

Первую прививку от COVID-19 в Хабаровском крае сделали 42% взрослых жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе вводится обязательная вакцинация пожилых людей старше 60 лет и правила предъявления QR-кодов для вахтовиков и на региональных авиалиниях. Период с 4 по 12 ноября регион провёл в режиме полного локдауна.