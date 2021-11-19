Братислава, , 06:37 — REGNUM Карантин для лиц, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции или не переболевших COVID-19, будет введен 22 ноября в Словакии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер 18 ноября на пресс-конференции.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он сообщил, что указанным категориям людей запретят посещать массовые мероприятия и общественные места, за исключением магазинов с товарами первой необходимости. По словам Хегера, коронавирусная инфекция является «заболеванием непривитых».

Премьер-министр подчеркнул, что в стране более 70% заболевавших COVID-19 составляют лица без прививки. Хегер также отметил, что в Словакии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, которая выражается в переполненности медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Словакии началась вакцинация бустерными дозами препаратов от COVID-19.

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