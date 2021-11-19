Мадрид, 19 ноября 2021, 06:35 — REGNUM Депутат от Unidas Podemos Энрике Сантьяго заверил, что согласованная с PSOE поправка к Закону о демократической памяти является «прямым мандатом» для судебной системы применять международное право и положить конец безнаказанности за преступления Франко. Об этом пишет агентство EFE.

Портреты Франко несут на демонстрации
Портреты Франко несут на демонстрации

Сантьяго объяснил, что до сих пор судебные органы «прятались за законом об амнистии» и не могли «положить конец безнаказанности», а новый Закон о демократической памяти» «устраняет препятствия», которые существовали для того, чтобы иметь возможность в судебном порядке преследовать эти преступления.

Закон о демократической памяти стал продолжением Закона об исторической памяти. Он направлен на расследование преступлений прав человека, которые произошли до принятия Конституции Испании — а именно с 1936 года по 1978 год.