Мадрид, 19 ноября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Депутат от Unidas Podemos Энрике Сантьяго заверил, что согласованная с PSOE поправка к Закону о демократической памяти является «прямым мандатом» для судебной системы применять международное право и положить конец безнаказанности за преступления Франко. Об этом пишет агентство EFE.

Портреты Франко несут на демонстрации

Сантьяго объяснил, что до сих пор судебные органы «прятались за законом об амнистии» и не могли «положить конец безнаказанности», а новый Закон о демократической памяти» «устраняет препятствия», которые существовали для того, чтобы иметь возможность в судебном порядке преследовать эти преступления.

Закон о демократической памяти стал продолжением Закона об исторической памяти. Он направлен на расследование преступлений прав человека, которые произошли до принятия Конституции Испании — а именно с 1936 года по 1978 год.