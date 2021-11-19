Москва, 19 ноября 2021, 06:22 — REGNUM Цензурирование высказываний духовника патриарха схиархимандрита Илия касательно его сомнений в безопасности вакцин является проявлением одновременно и безобразия, и бездарности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян отметил, что сам лично является человеком светским, но с огромным уважением относящимся к религии и с особым уважением относящимся к русскому православию, о чем записано во всех документах движения.
Он отметил, что не может назвать этот ответ мудрым или изящным, но у каждого есть право отвечать так, как они считает нужным. Но уже 3 ноября 2021 года на телеканале «Спас» опубликовал на YouTube интервью схиархимандрита Илия. В этот же день со ссылкой на этот ролик вышло несколько статей и, в частности, на «Октагон.Медиа», где было сказано, что «духовник братии Оптиной пустыни и личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла… выразил сомнение в безопасности вакцин от COVID-19», а также отмечается, что по мнению Илия «пускать препараты от COVID-19 в употребление можно только после того, как они оправдают себя с точки зрения безопасности»
Однако, в настоящий момент высказывания схиархимандрита Илия касательно вакцин, сделанное им на телеканале «Спас» отсутствует. Однако, в тот же день 3 ноября актриса Мария Шукшина выложила на своем канале передачу с телеканала «Спас» в полном, а 4 ноября она отметила, что видео на телеканале цензурировали, о чем она не знала. Тогда же она отдельно выложила удаленный фрагмент, где журналист спросил Илия, нужно ли прививаться от коронавируса, на что он ответил:
«Ну она изучена? Вот что я скажу: достаточно они отвечают за свое изобретение?», — заявил Илий.
Он добавил также, Илия, будучи антикоммунистом, не сформировал в общении ощущения яростной личной ненависти к Сталину и сталинскому периоду, хотя, как и большинство радикально настроенных церковных деятелей, он негативно к этому относится. Но личные убеждения здесь не при чем, утверждает политолог, главное здесь в том, что раньше говорилось, что негатив к прививкам от коронавируса высказывает только Афон, а сегодня стало очевидно, что это еще и Оптина Пустынь, а также духовник патриарха.