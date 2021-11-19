Москва, , 06:22 — REGNUM Цензурирование высказываний духовника патриарха схиархимандрита Илия касательно его сомнений в безопасности вакцин является проявлением одновременно и безобразия, и бездарности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Схимандрит Илий (Ноздрин) в Ильинском кафедральном соборе Архангельска Arh-eparhia.ru

Кургинян отметил, что сам лично является человеком светским, но с огромным уважением относящимся к религии и с особым уважением относящимся к русскому православию, о чем записано во всех документах движения.

«Когда я обратил внимание на то, что очень авторитетные для православия представители Афона относятся к вакцинам плохо, я же говорил не о том, что эти представители являются суперквалифицированными микробиологами или специалистами по иммунитету. Я говорил о том, какие точки зрения будут неизбежно формироваться в православной среде. Мне на это ответили по принципу «совсем не рубишь фишку: Афон находится не под юрисдикцией РПЦ и так далее», — заявил Кургинян.

Он отметил, что не может назвать этот ответ мудрым или изящным, но у каждого есть право отвечать так, как они считает нужным. Но уже 3 ноября 2021 года на телеканале «Спас» опубликовал на YouTube интервью схиархимандрита Илия. В этот же день со ссылкой на этот ролик вышло несколько статей и, в частности, на «Октагон.Медиа», где было сказано, что «духовник братии Оптиной пустыни и личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла… выразил сомнение в безопасности вакцин от COVID-19», а также отмечается, что по мнению Илия «пускать препараты от COVID-19 в употребление можно только после того, как они оправдают себя с точки зрения безопасности»

Однако, в настоящий момент высказывания схиархимандрита Илия касательно вакцин, сделанное им на телеканале «Спас» отсутствует. Однако, в тот же день 3 ноября актриса Мария Шукшина выложила на своем канале передачу с телеканала «Спас» в полном, а 4 ноября она отметила, что видео на телеканале цензурировали, о чем она не знала. Тогда же она отдельно выложила удаленный фрагмент, где журналист спросил Илия, нужно ли прививаться от коронавируса, на что он ответил:

«И это видео, и все понимают, что это говорит Илий. Таким образом, высказывания схиархимандрита Илия, которое приводит «Октагон.Медиа», изначально в ролике присутствовало, но затем было вырезано и телеканал «Спас» на YouTube опубликовал новую версию видео. Это что такое? Первое, это что за безобразие? И второе, это что за бездарность? Все что Илий сказал, он сказал! Я видел схиархимандрита один раз в жизни, имел честь с ним беседовать на открытии памятника Ивану Грозному в Орле. Это очень цельный сильный, с моей точки зрения глубоко разумный человек», — отметил Кургинян.

Он добавил также, Илия, будучи антикоммунистом, не сформировал в общении ощущения яростной личной ненависти к Сталину и сталинскому периоду, хотя, как и большинство радикально настроенных церковных деятелей, он негативно к этому относится. Но личные убеждения здесь не при чем, утверждает политолог, главное здесь в том, что раньше говорилось, что негатив к прививкам от коронавируса высказывает только Афон, а сегодня стало очевидно, что это еще и Оптина Пустынь, а также духовник патриарха.

«Кстати, я навсегда с благодарностью запомнил позицию отца Илия по поводу Болотной площади, когда все колебалось, и когда он очень решительно сказал, что это не добро, а другое. И это сильно повлияло на ситуацию. Зачем вы это делаете? Тем, что вы это вырезали, вы усилили эффект. Поскольку это видео, то разговоров о том, что это ни Илий, а самозванец быть не может. Это не фейк. А поскольку как я понимаю, отец Илий достаточно твердый, то все это вместе что означает? Это все зачем? Вот чего б вы не хотели, допустим ваши цели диаметрально противоположны моим, вы что делаете?!», — подытожил Кургинян.