Кто и зачем цензурирует слова духовника патриарха про вакцинацию? Кургинян
Москва, 19 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Цензурирование высказываний духовника патриарха схиархимандрита Илия касательно его сомнений в безопасности вакцин является проявлением одновременно и безобразия, и бездарности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» в YouTube-канале движения.
Кургинян отметил, что сам лично является человеком светским, но с огромным уважением относящимся к религии и с особым уважением относящимся к русскому православию, о чем записано во всех документах движения.
Он отметил, что не может назвать этот ответ мудрым или изящным, но у каждого есть право отвечать так, как он считает нужным. Но уже 3 ноября 2021 года телеканал «Спас» опубликовал на YouTube интервью схиархимандрита Илия. В этот же день со ссылкой на этот ролик вышло несколько статей, в частности на «Октагон.Медиа», где было сказано, что «духовник братии Оптиной пустыни и личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла… выразил сомнение в безопасности вакцин от COVID-19», а также отмечается, что, по мнению Илия, «пускать препараты от COVID-19 в употребление можно только после того, как они оправдают себя с точки зрения безопасности».
Однако в настоящий момент высказывания схиархимандрита Илия касательно вакцин, сделанные им на телеканале «Спас», отсутствует. В тот же день, 3 ноября, актриса Мария Шукшина выложила в своем канале передачу с телеканала «Спас» в полном виде, а 4 ноября она отметила, что видео на телеканале цензурировали, о чем она не знала. Тогда же она отдельно выложила удаленный фрагмент, где журналист спросил Илия, нужно ли прививаться от коронавируса, на что тот ответил:
«Ну она изучена? Вот что я скажу: достаточно они отвечают за свое изобретение?» — заявил Илий.
Он добавил также, Илия, будучи антикоммунистом, не сформировал в общении ощущения яростной личной ненависти к Сталину и сталинскому периоду, хотя, как и большинство радикально настроенных церковных деятелей, он негативно к этому относится. Но личные убеждения здесь ни при чем, утверждает политолог, главное здесь в том, что раньше говорилось, что негатив к прививкам от коронавируса высказывает только Афон, а сегодня стало очевидно, что это еще и Оптина пустынь, а также духовник патриарха.