Москва, 19 ноября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Цензурирование высказываний духовника патриарха схиархимандрита Илия касательно его сомнений в безопасности вакцин является проявлением одновременно и безобразия, и бездарности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» в YouTube-канале движения.

Arh-eparhia.ru Схиархимандрит Илий (Ноздрин) в Ильинском кафедральном соборе Архангельска

Кургинян отметил, что сам лично является человеком светским, но с огромным уважением относящимся к религии и с особым уважением относящимся к русскому православию, о чем записано во всех документах движения.

«Когда я обратил внимание на то, что очень авторитетные для православия представители Афона относятся к вакцинам плохо, я же говорил не о том, что эти представители являются суперквалифицированными микробиологами или специалистами по иммунитету. Я говорил о том, какие точки зрения будут неизбежно формироваться в православной среде. Мне на это ответили по принципу «совсем не рубишь фишку: Афон находится не под юрисдикцией РПЦ и так далее», — заявил Кургинян.

Он отметил, что не может назвать этот ответ мудрым или изящным, но у каждого есть право отвечать так, как он считает нужным. Но уже 3 ноября 2021 года телеканал «Спас» опубликовал на YouTube интервью схиархимандрита Илия. В этот же день со ссылкой на этот ролик вышло несколько статей, в частности на «Октагон.Медиа», где было сказано, что «духовник братии Оптиной пустыни и личный духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла… выразил сомнение в безопасности вакцин от COVID-19», а также отмечается, что, по мнению Илия, «пускать препараты от COVID-19 в употребление можно только после того, как они оправдают себя с точки зрения безопасности».

Однако в настоящий момент высказывания схиархимандрита Илия касательно вакцин, сделанные им на телеканале «Спас», отсутствует. В тот же день, 3 ноября, актриса Мария Шукшина выложила в своем канале передачу с телеканала «Спас» в полном виде, а 4 ноября она отметила, что видео на телеканале цензурировали, о чем она не знала. Тогда же она отдельно выложила удаленный фрагмент, где журналист спросил Илия, нужно ли прививаться от коронавируса, на что тот ответил:

«И это видео, и все понимают, что это говорит Илий. Таким образом, высказывание схиархимандрита Илия, которое приводит «Октагон.Медиа», изначально в ролике присутствовало, но затем было вырезано, и телеканал «Спас» на YouTube опубликовал новую версию видео. Это что такое? Первое, это что за безобразие? И второе, это что за бездарность? Все, что Илий сказал, он сказал! Я видел схиархимандрита один раз в жизни, имел честь с ним беседовать на открытии памятника Ивану Грозному в Орле. Это очень цельный, сильный, с моей точки зрения, глубоко разумный человек», — отметил Кургинян.

Он добавил также, Илия, будучи антикоммунистом, не сформировал в общении ощущения яростной личной ненависти к Сталину и сталинскому периоду, хотя, как и большинство радикально настроенных церковных деятелей, он негативно к этому относится. Но личные убеждения здесь ни при чем, утверждает политолог, главное здесь в том, что раньше говорилось, что негатив к прививкам от коронавируса высказывает только Афон, а сегодня стало очевидно, что это еще и Оптина пустынь, а также духовник патриарха.

«Кстати, я навсегда с благодарностью запомнил позицию отца Илия по поводу Болотной площади, когда все колебалось, и когда он очень решительно сказал, что это не добро, а другое. И это сильно повлияло на ситуацию. Зачем вы это делаете? Тем, что вы это вырезали, вы усилили эффект. Поскольку это видео, то разговоров о том, что это не Илий, а самозванец быть не может. Это не фейк. А поскольку, как я понимаю, отец Илий достаточно твердый, то все это вместе что означает? Это все зачем? Вот чего б вы ни хотели, допустим, ваши цели диаметрально противоположны моим, вы что делаете?!» — подытожил Кургинян.