Хабаровск, 19 ноября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Строительный кран, в результате падения которого один человек пострадал, а другой погиб, использовался без необходимой документации. Кроме того, срок эксплуатации техники на момент работ уже истёк. Множественные нарушения по итогам проверки обнаружила прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Tyumen.sledcom.ru Упавший башенный кран в Тюмени

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У организации, возводившей здание детской поликлиники, не было документов о готовности к работе строительного крана и результатов экспертизы о безопасности его использования. Отсутствовала также информация о дате изготовления этой техники. С работниками не проводился вводный инструктаж, а начальник участка ничего не знал о правилах охраны труда.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности), 5.27.1 (допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда) и 5.27.1 (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты) КоАП РФ. Организацию могут наказать штрафом до 580 тыс. рублей и остановкой деятельности на 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло 26 октября. Из-за падения крана погиб сотрудник подрядной компании, тяжело травмировался крановщик.