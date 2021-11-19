Куала-Лумпур, , 06:20 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории выросло до 29 892 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 6380 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 2 569 533 зараженных коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 67 358 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 541 пациент находится в отделениях реанимации, из них 263 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 19 ноября в Малайзии против COVID-19 привились 76,4% жителей.