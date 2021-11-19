Москва, 19 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В пятницу, 19 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на скворечнике

В ночь на 20 ноября в Москве облачно, местами налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−12 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В субботу, 20 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −1… +4 °C, облачно, дождь, мокрый снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, атмосферное давление в Москве 20 ноября рухнет в «барическую пропасть».