Вашингтон, 19 ноября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. «Чрезвычайно эффективным» стал саммит лидеров стран Северной Америки, прошедший 18 ноября в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

По его словам, участники встречи договорились продолжать работу по борьбе с пандемией, в том числе и путем поставок вакцин от COVID-19 нуждающимся государствам. Стороны также обсудили экономическое сотрудничество, включая трехсторонний торговый договор (USMCA).

Трюдо в разговоре с президентом США Джо Байденом напомнил об озабоченности Оттавы по поводу плана Вашингтона «Покупай американское», который может ударить по канадским компаниям, в особенности по автомобильной промышленности Канады. В саммите также принял участие глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Участники переговоров затронули и проблему климатических изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Джастин Трюдо и Джо Байден, по итогам их встречи в Вашингтоне, назвали своей главной задачей окончательную победу над коронавирусом.