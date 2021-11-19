Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил главе правительства Канады Джастину Трюдо и американскому президенту Джо Байдену совместно планировать региональное развитие. Об этом заявил мексиканский лидер на своей странице в Twitter.

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«На девятом саммите лидеров Северной Америки мы выдвинули идею совместно планировать региональное развитие и продвигать программу инвестиций в производство для импортозамещения», — отметил он.

Президент Мексики также предложил изучить спрос на рабочую силу в Северной Америке. По его мнению, это позволит упорядочить потоки трудовых мигрантов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвали главной задачей борьбу с коронавирусной инфекцией. Также они обсудили в ходе встречу борьбу с климатическими изменениями, сотрудничество в Арктике и права человека.