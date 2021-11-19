Москва, , 06:11 — REGNUM Движение автомобилей по всем пяти полосам на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

ДТП

«Движение восстановлено», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИИА REGNUM, ранее на 22-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля. В результате дорожной аварии три из пяти полос оказались недоступны для движения автотранспорта. На месте работали сотрудники дорожной полиции. Сведений о пострадавших не поступало.

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