Москва, 19 ноября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Движение автомобилей по всем пяти полосам на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

ДТП

«Движение восстановлено», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИИА REGNUM, ранее на 22-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля. В результате дорожной аварии три из пяти полос оказались недоступны для движения автотранспорта. На месте работали сотрудники дорожной полиции. Сведений о пострадавших не поступало.