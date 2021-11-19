Лондон, 19 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на киностудии Pinewood Studios, расположенной в Великобритании. Об этом 18 ноября сообщает The Sun.

Пожар

Возгорание произошло в студиях 141 и 142, очевидцы утверждают, что перед началом пожара произошёл взрыв. На киностудии наблюдалось сильное задымление. Прибывшим на место происшествия пожарным бригадам удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Pinewood Studios была построена в 1976 году, здесь в числе прочих снимали фильмы про похождения агента 007 Джеймса Бонда. При этом киностудия уже сгорала дотла в 1984 году, к концу съемок фильма «Легенды Ридли Скотта». Второй крупный пожар произошёл здесь в 2006 году, во время съёмок фильма «Казино Рояль».

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в пригороде Лондона, в результате которого погибли не менее четырёх человек.