Гонконг, Китай, , 06:09 — REGNUM Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba в ходе утренней сессии 19 ноября на Гонконгской фондовой бирже потеряли в цене более 10%. Это следует из данных площадки.

Логотип Alibaba Rico Shen

На 05:40 мск стоимость акций Alibaba составляла 139,8 гонконгских долларов ($17,95), что ниже закрытия предыдущего дня на 10,38%.

Столь существенное снижение стоимости акций китайского гиганта интернет-торговли было вызвано разочарованием инвесторов данными опубликованного 18 ноября квартального отчёта компании, оказавшимися хуже прогнозов аналитиков.

Как следует из отчёта, темпы роста выручки Alibaba оказались минимальными за последние шесть кварталов. Тем не менее в третьем квартале она выросла на 29% и достигла 200,69 млрд юаней ($31,44 млрд). Операционная прибыль, соответственно, выросла на 10% (в годовом выражении), составив 15,006 млрд юаней ($2,329 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, платформа электронной коммерции Alibaba Tmall принесла 540,3 млрд юаней (около $84,54 млрд) валового объёма продаж товаров во время ежегодной торговой ярмарки с 1 по 11 ноября.

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