Москва, 19 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Ситуация с мошенническими звонками в России изменилась в 2021 году — теперь они чаще поступают из-за рубежа, а наибольшее число подпольных колл-центров находится в украинском Днепропетровске. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По его словам, два года назад примерно 40% мошеннических звонков осуществлялись из российских колоний, ещё столько же — из-за рубежа, а остальные 20% — из разных городов России. В текущем году на зарубежные звонки приходится почти 70%.

«Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает», — сказал Кузнецов в интервью газете «Известия».

Эксперт отметил также, что сегодня в этом городе действует примерно 150 подпольных колл-центров, при этом они постоянно совершенствуют схемы обмана российских граждан.