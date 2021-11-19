Вашингтон, 19 ноября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Наращивание Украиной своего военного потенциала обсуждалось на встрече украинского и американского министров обороны Ллойда Остина и Алексея Резникова, 18 ноября сообщили в пресс-службе Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

Кроме того, стороны коснулись вопроса внедрения Киевом стандартов НАТО, а также ряда других общих тем. Глава Пентанона подтвердил «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины».

Кроме того, он призвал своего украинского коллегу «поддерживать прогресс в реформах в области обороны и оборонной промышленности» и заверил, что будет помогать Киеву во «внедрении принципов и стандартов НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что вооруженные силы США не спешат оказывать помощь Киеву войне с Россией и ограничиваются введением санкций, а также заявлениями об уважении украинского суверенитета.