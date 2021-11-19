Петропавловск-Камчатский, 19 ноября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Камчатском крае подразделения МЧС и службы, ответственные за жизнеобеспечение, приведены в режим повышенной готовности из-за погодных условий. На полуостров придёт циклон с сильным ветром до 25−30 метров в секунду и мокрым снегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Непогоду ожидают в Усть-Большерецком, Мильковском и Елизовском районах, в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Про прогнозам синоптиков, циклон накроет юг Камчатки 20 ноября.

Сложные погодные условия могут привести к авариям на электросетях, разрушению слабоукреплённых конструкций, опасным явлениям на дорогах. Жителей региона просят отказаться от поездок, туристов — от путешествий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные экстренные предупреждения были объявлены в Хабаровском крае, Приморье, Магаданской области и Еврейской автономии.