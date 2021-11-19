Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Российское посольство в США потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 ноября на странице дипломатического ведомства в Facebook.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломаты отметили, что приостановка работы Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС), о котором сообщалось ранее, является одним из вопиющих инцидентов притеснения граждан.

«Наша позиция по вопиющим инцидентам притеснения соотечественников неоднократно доводилась до американских властей. Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права», — возмутились в посольстве.

Там напомнили, что базовые права прописаны в том числе в первой поправке Конституции США, поэтому речь идёт о грубом попрании личных свобод в стране, которая считает себя «оплотом демократии».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что КСОРС остановил свою работу в США в связи с расследованием американских спецслужб. Представители совета отмечали, что всего за год американцы «подвергли следственным мероприятиям по меньшей мере три сотни российских соотечественников».

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