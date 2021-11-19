Москва, , 05:48 — REGNUM Если осуществятся предложения микробиолога Александра Гинцбурга о посадке жителей России, у которых есть справка о вакцинации, но не обнаруживается антител к аденовирусу Ad26, на отсутствие которых, по мнению Гинцбурга, нужно опираться в грядущих уголовных преследованиях, то речь идет о провокации мятежа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

Политолог подробно подсчитал, с опорой на исследования самого Гинцбурга и компании, изложенные в журнале Lancet, что в случае вакцинации в России 100 млн человек «Спутником V», как предлагается Гинцбургом, примерно у 5 млн человек не будет антител к аденовирусу Ad26. Поскольку примерно у 5% из опытной группы из 100 человек эти антитела не появились после прививки. И если всех этих невинных будет необходимо сажать в тюрьму сроком на пять лет, то придется возродить ГУЛАГ.

«Им же не дашь двадцатку и еще десять по рогам. Они вернутся достаточно быстро и захотят поговорить не только с господином Гинцбургом, но и с теми, кто откликнулся на это «замечательное» в кавычках предложение. Вы примерно представляете себе, что это будет такое? Как это отразится на устойчивости государства, национальной безопасности, кем это будет оседлано и на какие статьи уголовного кодекса тянет тем самым предложение господина Гинцбурга об осуществлении такого мероприятия, а также любые шаги по его реализации на практике, при том, что осуществлять такие шаги будет уже не Гинцбург? А тянет все это на провокацию мятежа!», — подчеркнул политолог.

Кроме того, к предлагаемой модели Гинцбурга есть и ряд других вопросов. В частности, как именно будут проводиться эти мероприятия по посадке, ведь мощностей судов в нашей стране не хватит. Стало быть, речь идет об особых совещаниях. Стало быть, отметил политолог, пора окорачивать разного рода доносителей и «благородных девиц из разного рода ведомств», которые рассылают незаконные указания, а также лиц, выдвигающих очевидно деструктивные незаконные предложения и требующих их реализации и напрягающих общество самим фактом выдвигаемых требований.

«И уже не способных увязать концы с концами: то есть статьи в журнале Lancet и свои вещательные заявления на русскую публику. Пора, пора окорачивать, потому что чем позже будем окорачивать, тем жестче придется окорачивать. А при жестком окороте «дело врачей» померкнет. Медицинское сообщество в целом, вы понимаете, что такое совсем потерять доверие больных? Физики, химики, биологи, представители других профессий, вы понимаете, что значит общество, потерявшее доверие науке? Это погружение в такую пучину, которой в обществе не было никогда. Да, в архаичном обществе доверяли жрецам, а здесь кому?», — задал вопрос Кургинян.

То же самое касается политиков, которым Кургинян предложил ответить на вопрос, кто «хочет худого» стране, Кургинян, который предостерегает от перечисленных выше затей, или те, кто эти затеи распространяет.