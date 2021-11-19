Москва, 19 ноября 2021, 05:48 — REGNUM Если осуществятся предложения микробиолога Александра Гинцбурга о посадке жителей России, у которых есть справка о вакцинации, но не обнаруживается антител к аденовирусу Ad26, на отсутствие которых, по мнению Гинцбурга, нужно опираться в грядущих уголовных преследованиях, то речь идет о провокации мятежа, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Политолог подробно подсчитал, с опорой на исследования самого Гинцбурга и компании, изложенные в журнале Lancet, что в случае вакцинации в России 100 млн человек «Спутником V», как предлагается Гинцбургом, примерно у 5 млн человек не будет антител к аденовирусу Ad26. Поскольку примерно у 5% из опытной группы из 100 человек эти антитела не появились после прививки. И если всех этих невинных будет необходимо сажать в тюрьму сроком на пять лет, то придется возродить ГУЛАГ.
Кроме того, к предлагаемой модели Гинцбурга есть и ряд других вопросов. В частности, как именно будут проводиться эти мероприятия по посадке, ведь мощностей судов в нашей стране не хватит. Стало быть, речь идет об особых совещаниях. Стало быть, отметил политолог, пора окорачивать разного рода доносителей и «благородных девиц из разного рода ведомств», которые рассылают незаконные указания, а также лиц, выдвигающих очевидно деструктивные незаконные предложения и требующих их реализации и напрягающих общество самим фактом выдвигаемых требований.
То же самое касается политиков, которым Кургинян предложил ответить на вопрос, кто «хочет худого» стране, Кургинян, который предостерегает от перечисленных выше затей, или те, кто эти затеи распространяет.