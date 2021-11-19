Москва, 19 ноября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Заслуженная артистка РФ, певица и музыкант Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжёлом состоянии после пожара в своей квартире в Москве. Об этом 19 ноября сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

werner22brigitte Пожар

Пожар произошёл вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на улице Ратной. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Отмечается, что певица получила ожоги и успела надышаться продуктами горения.

Состояние артистки врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное. В настоящее время пострадавшая находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Москве, в результате которого пострадала известная певица марина Хлебникова.