Сент-Питерсберг, США, , 05:43 — REGNUM Женская теннисная ассоциация (WTA) США может прекратить проводить турниры в Китае, если не будет удовлетворена ответами китайской стороны на обвинение в сексуальном насилии, сделанном известной теннисисткой Пэн Шуай в соцсетях. Об этом 18 ноября сообщило агентство Reuters.

Теннис PughPugh

«Мы определенно готовы прекратить наши выступления и справиться со всеми вытекающими отсюда осложнениями», — сказал исполнительный директор WTA Стив Саймон.

Агентство отмечает, что самая первая публикация Пэн Шуай в соцсетях была заблокирована и сейчас спортсменке не дают выступать. Вместе с тем, днём ранее китайский канал CGTN обнародовал письмо теннисистки, в котором она заявила, что сообщения на сайте WTA появляются без её согласия, и что новость о сексуальном насилии не соответствует действительности.