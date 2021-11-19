Якутск, , 05:38 — REGNUM Дело двух руководителей алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское» и их сообщников передано в суд. Якутян обвиняют в присвоении 285 млн рублей, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Коррупция

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Следствие предполагает, что возглавлявший компанию Владимир Кычкин (также являлся депутатом Госсобрания региона) и его первый заместитель Артур Давыдов, сговорившись, изготовили и подписали фиктивные договоры поставки и подряда. Делая вид, что оплачивают эти бумаги, руководители предприятия похитили векселя, принадлежащие ОАО «Нижне-Ленское». Затем они передали подконтрольной организации право на производственную базу, принадлежащую алмазодобывающей компании.

«Также по версии следствия, вопреки законным интересам ОАО «Нижне-Ленское» и ООО «Нижне-Ленское-Инвест» руководители общества в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, совершили ряд заведомо незаконных и невыгодных для указанных организаций сделок, в результате которых, данным организациям причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия в виде ухудшения их финансового положения» , — пояснили в прокуратуре.

В результате действий руководителей ОАО «Нижне-Ленское» и их сообщников компании был причинен ущерб на сумму 285 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре был задержан по подозрению в хищении золота заместитель начальника управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии Гаврил Тарабукин. Его подозревают в осуществлении незаконного оборота драгоценных металлов.