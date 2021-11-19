«ГУЛАГ имени Гинцбурга». Скольких хотят посадить за отсутствие антител?
Москва, 19 ноября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Все очевидные последствия, вытекающие из предложения микробиолога Александра Гинцбурга преследовать уголовно граждан России, у которых есть справка о вакцинации, но не обнаруживается антител к аденовирусу Ad26, на отсутствие которых, по мнению Гинцбурга, нужно опираться в грядущих уголовных преследованиях, назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян привел результаты исследований, опубликованных в уважаемом западном журнале Lancet, проведенных в группе более 100 человек. Согласно этим результатам, представленным на графиках, видно, что пять человек из группы 110 человек не имели антител к аденовирусу Ad26 до того, как их вакцинировали «Спутником V», но так и не получили этих антител после того, как их вакцинировали.
Политолог отметил, что этих людей из группы, в которой Гинцбург и соратники проводили исследования, вакцинировали сам Гинцбург и его соратниками. Значит, их действительно вакцинировали, но при этом все равно пятеро из них не получили антител к аденовирусу Ad26.
На срок более пяти лет, отмечает Кургинян, эта ситуация не тянет, а срок меньше пяти лет становится еще более «трогательным» в кавычках. Потому что уголовное наказание за преступление, полученное невиновными пятью людьми, уже является недопустимым, а во-вторых, если Гинцбург добьется своего и будет вакцинировано 100 млн человек, а его специальная комиссия начнет их всех проверять, тогда выяснится отсутствие антител к Ad26 не у пяти граждан, а у пяти миллионов, и их надо будет всех отправить за решетку.
Кургинян отметил, что он пользуется обыкновенной логикой, переходя от цифры 100 человек, на которой Гинцбург уже провел свой эксперимент, к цифре 100 млн человек, на которых Гинцбург собирается этот эксперимент провести. И, согласно этой логике, пять процентов от 100 человек — это пять человек, а пять процентов от 100 млн человек — это 5 млн человек.
Причем этот негатив будет особенно яростным уже на момент начала посадок такого количества невинных человек «квадратно-гнездовым методом», обвиненных в покупке справки. При этом сам Гинцбург говорит, что антитела к Ad26 можно получить только после вакцинацией его вакциной, но из его же исследований следует, что этих антител было огромное количество у некоторых исследуемых до прививки, стало быть, картина запутывается еще больше.