Москва, 19 ноября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Все очевидные последствия, вытекающие из предложения микробиолога Александра Гинцбурга преследовать уголовно граждан России, у которых есть справка о вакцинации, но не обнаруживается антител к аденовирусу Ad26, на отсутствие которых, по мнению Гинцбурга, нужно опираться в грядущих уголовных преследованиях, назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян привел результаты исследований, опубликованных в уважаемом западном журнале Lancet, проведенных в группе более 100 человек. Согласно этим результатам, представленным на графиках, видно, что пять человек из группы 110 человек не имели антител к аденовирусу Ad26 до того, как их вакцинировали «Спутником V», но так и не получили этих антител после того, как их вакцинировали.

Политолог отметил, что этих людей из группы, в которой Гинцбург и соратники проводили исследования, вакцинировали сам Гинцбург и его соратниками. Значит, их действительно вакцинировали, но при этом все равно пятеро из них не получили антител к аденовирусу Ad26.

«Теперь представим себе, что некая крайне ответственная и грозная проверочная комиссия, по результатам которой можно и должно, как считает Гинцбург, отправлять людей за решетку, обнаруживает преступное отсутствие антител к аденовирусу Ad26 у тех пяти участников эксперимента Гинцбурга. Тогда всех этих пятерых участников эксперимента Гинцбурга надо подвергнуть уголовному преследованию и отправить за решетку на срок примерно пять лет. Я уже не спрашиваю, что делать с теми, кто их вакцинировал, а вакцинировали люди из команды Гинцбурга, но это детали», — заявил Кургинян.

На срок более пяти лет, отмечает Кургинян, эта ситуация не тянет, а срок меньше пяти лет становится еще более «трогательным» в кавычках. Потому что уголовное наказание за преступление, полученное невиновными пятью людьми, уже является недопустимым, а во-вторых, если Гинцбург добьется своего и будет вакцинировано 100 млн человек, а его специальная комиссия начнет их всех проверять, тогда выяснится отсутствие антител к Ad26 не у пяти граждан, а у пяти миллионов, и их надо будет всех отправить за решетку.

«Причем речь будет идти о невинных 5% вакцинированных, у которых эти самые антитела к Ad26 не обнаруживаются так же, как у 5% экспериментальной группы, созданной господином Гинцбургом. Согласно всем проверенным документам. Число подвергнутых уголовным преследованиям сталинским режимом за тридцать лет не превышало четырех миллионов человек. Значит, господин Гинцбург предлагает отправить за решетку, то есть в новый ГУЛАГ за пару лет большее количество людей, чем сталинский режим за 30 лет, а население Российской Федерации при этом меньше», — продолжил эксперт.

Кургинян отметил, что он пользуется обыкновенной логикой, переходя от цифры 100 человек, на которой Гинцбург уже провел свой эксперимент, к цифре 100 млн человек, на которых Гинцбург собирается этот эксперимент провести. И, согласно этой логике, пять процентов от 100 человек — это пять человек, а пять процентов от 100 млн человек — это 5 млн человек.

«Предположим, что этих людей в количестве пять миллионов действительно отправят в ГУЛАГ, который для этого надо воссоздать заново, потому что нынешних мощностей учреждений, в которых отбывают уголовное наказание, явно не хватит. При таком развороте событий травмированы окажутся не только эти люди, которые, подчеркну еще раз, пострадают абсолютно невинно, но и их близкие: родственники, дети, знакомые, друзья, а также те невинные медики, которых арестуют по обвинению в ложных вакцинациях, а они знают, что все было в порядке, и они их не осуществляли. Так что эти мероприятия, предлагаемые Гинцбургом, породят ГУЛАГ численность боле пяти миллионов, а также очевиднейший острейший негатив примерно у 50−60 млн российских граждан», — добавил Кургинян.

Причем этот негатив будет особенно яростным уже на момент начала посадок такого количества невинных человек «квадратно-гнездовым методом», обвиненных в покупке справки. При этом сам Гинцбург говорит, что антитела к Ad26 можно получить только после вакцинацией его вакциной, но из его же исследований следует, что этих антител было огромное количество у некоторых исследуемых до прививки, стало быть, картина запутывается еще больше.