Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 ноября, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали сейсмологи в Атлантическом океане у берегов Канарских островов. Об этом 19 ноября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Smchealth.org Землетрясение

Подземный толчок зафиксирован в 04:08 мск, эпицентр землетрясения находился в 6 км к юго-востоку от испанского города Санта-Крус-де-ла-Пальма (население более 17 тыс. человек) и в 138 км от испанского города Ла-Лагуна.

Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в Панаме.