Красноярск, , 05:26 — REGNUM В пятницу, 19 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 09:10 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 19 на 20 ноября ожидается до −16… −14 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В субботу, 20 ноября, в Красноярске до −13… −11 °C, облачно, небольшой снег. Ночью — до −12… −10 °C.

В воскресенье, 21 ноября, в Красноярске ожидается до −6… −4 °C днём и до −8… −6 °C ночью, облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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