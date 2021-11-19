Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM Аккредитационный комитет Организации Объединённых Наций (ООН) рассмотрит вопрос о представительствах в организации для Афганистана и Мьянмы, сообщил 18 ноября журналистам представитель ООН.

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«Заседание пройдет 1 декабря», — отметил он.

В состав комитета входят девять государств. Россия, Китай и США являются его постоянными членами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мьянме в начале февраля 2021 год произошёл переворот, в результате которого страна перешла под контроль военных. В Афганистане после ухода США власть захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установив в стране так называемое временное правительство.

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