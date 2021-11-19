Брюссель, , 05:15 — REGNUM Ряд операций, направленных на борьбу с нелегальной перевозкой мигрантов, в ходе которых будет проведено более 1,4 тыс. арестов, планирует в 2022 году Евросоюз. Об этом 18 ноября сообщает брюссельское интернет-издание EUobserver.

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По информации портала, внутренний документ ЕС, посвящённый нелегальным мигрантам, содержит данные о 30 подготовленных планах операции. Часть из них будет реализована под эгидой государств-членов Евросоюза, часть агентством ЕС по контролю границ Frontex и Европейским полицейским агентством (Европолом).

Планируется периодически делать отчётность о результатах операции. В планах фигурируют такие показатели результативности, как число задержаний, изъятых документов и прочие показатели. Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания будут возглавлять отдельные операции. Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания будут осуществлять операции по пересечению контрабанды из Белоруссии, Грузии, России и с Украины.

Frontex возглавит восемь операций, связанных с незаконным пересечением границы, Балканами и с подделкой документов. Агентство планирует произвести около тысячи арестов и 50 задержаний по уголовным делам, связанным с пособничеством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германия официально отказалась принимать нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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