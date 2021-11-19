Якутск, 19 ноября 2021, 05:12 — REGNUM На господдержку авиакомпании «Якутия» собираются тратить 1,5 млрд рублей в год. С такой просьбой региональный авиаперевозчик обратился в Госсобрание республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Депутаты рассмотрят это предложение.
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Транши авиакомпании предлагается сделать ежегодными и выплачивать в течение четырёх лет. Итоговая сумма затрат на республиканского авиаперевозчика составит 6 млрд рублей. С 2013 года «Якутия» уже получила более 9 млрд рублей господдержки. Деньги необходимы компании в том числе для погашения лизинговых платежей за воздушные суда, приобретение новых самолётов и расширение маршрутной сети.
Врио генерального директора «Якутии» Андрей Винокуров считает, что работать с прибылью компании мешают лизинговые платежи, которые взимаются без учёта вынужденного простоя самолётов. Эту проблему авиаперевозчик обещает решить.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров предлагал выделять деньги региональной авиакомпании только после аудиторской проверки. Поводом для такого предложения стало то, что в бюджете республики на 2021 год для «Якутии» предусмотрели 1,5 млрд рублей.