Якутск, , 05:12 — REGNUM На господдержку авиакомпании «Якутия» собираются тратить 1,5 млрд рублей в год. С такой просьбой региональный авиаперевозчик обратился в Госсобрание республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. Депутаты рассмотрят это предложение.

Sukhoi Superjet 100-95. Авиакомпания «Якутия» Timofey Nikishin

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Транши авиакомпании предлагается сделать ежегодными и выплачивать в течение четырёх лет. Итоговая сумма затрат на республиканского авиаперевозчика составит 6 млрд рублей. С 2013 года «Якутия» уже получила более 9 млрд рублей господдержки. Деньги необходимы компании в том числе для погашения лизинговых платежей за воздушные суда, приобретение новых самолётов и расширение маршрутной сети.

Врио генерального директора «Якутии» Андрей Винокуров считает, что работать с прибылью компании мешают лизинговые платежи, которые взимаются без учёта вынужденного простоя самолётов. Эту проблему авиаперевозчик обещает решить.

«Мы видим, в каких непростых условиях работает наша авиакомпания. В 2020 году в разгар пандемии понесла 2,5 млрд. руб убытков, если учитывать, что ранее убытки были примерно 500 тыс. в год. Понимаем, что зарубежный лизинг несет кабальные условия. Мы убедились, что положение совсем небезнадежное. Более того имеются конкретные перспективы и предложения по развитию. Все компании работают в долг. Накладываются и наши северные условия. Только 23% задержанных рейсов из-за метеоусловий», — прокомментировал просьбу авиакомпании о господдержке заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев. Он призвал депутатов проголосовать за выделение авиаперевозчику четырёх траншей в размере 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров предлагал выделять деньги региональной авиакомпании только после аудиторской проверки. Поводом для такого предложения стало то, что в бюджете республики на 2021 год для «Якутии» предусмотрели 1,5 млрд рублей.