Лондон, , 05:09 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами пожара в жилом доме в пригороде британского Лондона, сообщает пресс-служба пожарного департамента британской столицы.

Пожар

Сообщается, что инцидент произошел в жилом доме в пригороде Бекслихис. В ликвидации возгорания принимали участие 40 спасателей на шести пожарных машинах. Четверых людей удалось извлечь из горящего здания, однако они скончались на месте происшествия. Отмечается, что среди погибших было двое детей. Также еще один человек пострадал, его направили в больницу. Причины возгорания пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в селе Черный Яр Астраханской области произошел пожар в многоквартирном доме. В результате возгорания погибли двое детей, еще двое детей и их мать пострадали. Всех пострадавших госпитализировали.