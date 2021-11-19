Москва, 19 ноября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Опытная войсковая эксплуатация российского межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» находится на завершающем этапе, сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в опубликованном 19 ноября интервью газете «Красная звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM САУ «Коалиция-СВ»

«Проводимые испытания подтверждают достижение заданных высоких тактико-технических характеристик комплекса. Поступление уникальных самоходных артиллерийских орудий в войска будет осуществлено в установленные сроки», — отметил он.

Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в российскую армию в мае 2020 года. Комплекс предназначен для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей и не имеет аналогов в мире по скорострельности, дальности и точности стрельбы. В 2021 году «Коалицию-СВ» задействовали при проведении парада Победы на Красной площади в Москве.