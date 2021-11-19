Токио, 19 ноября, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство обдумает свою позицию по возможному дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом он сообщил 19 ноября, комментируя журналистам заявление президента США Джо Байдена.

stux Олимпиада

Фумио Кисида «У каждой страны есть своя позиция и свои мысли. Япония со своей позиции обдумает (вопрос о дипломатическом бойкоте олимпиады в Пекине)».

Напомним, что 16 ноября в американских СМИ появилась информация о возможном объявлении дипломатического бойкота зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Позднее вероятность введения такой меры, предусматривающей отказ от оправки на олимпийские мероприятия в Пекин американских должностных лиц, подтвердил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена намерена объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине.

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