Сургутский район, Югра, 19 ноября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры крестьянское-фермерское хозяйство «Капсамун» изолировано от приезжих из-за предполагаемой вспышки африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба руководства муниципального образования.

Свиньи

В хозяйстве погибли 14 ноября из 500 свиней 360. Специалисты ветеринарной службы подозревают вспышку африканской чумы свиней (АЧС), взяты пробы и направлены в Москву. Результат анализов будет известен 19 ноября.

Начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и мониторинга болезней животных ветеринарной службы ХМАО Эльвира Сабитова по поводу опасности африканской чумы для человека заверила, что африканская чума свиней опасна только для животных, но не для людей.

«Это чисто экономические затруднения для населения. Потребуются большие затраты для ликвидации очага, в части ликвидации этого хозяйства, проведения всех организационных мероприятий», — пояснила Эльвира Сабитова.

На подъезде к фермерскому хозяйству установили наряд дорожно-патрульной службы. Предусмотрено круглосуточное дежурство ветеринаров, а также дезинфекция проезжающей техники. Речь идет о транспорте нефтяников, которые ездят мимо хозяйства на месторождение.

Если факт африканской чумы подтвердится, то всё поголовье свиней крестьянского хозяйства придётся сжечь. Сейчас на территории хозяйства проходят мероприятия по дезинфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября ноября очаг африканской чумы свиней (АЧС) в чувашском Новочебоксарске. Там объявлен карантин по АЧС.