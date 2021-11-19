Москва, 19 ноября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Вооруженных силах России 19 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Эта памятная дата учреждена 21 октября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru Работа реактивной артиллерии

«В настоящее время в соединения, воинские части и подразделения ракетных войск и артиллерии поступают современные образцы, многие из которых превосходят, а некоторые, такие как ракетный комплекс «Искандер-М», даже не имеют аналогов в мире», — говорится в сообщении.

В реактивные формирования ВС РФ поступают новые образцы вооружений — РСЗО «Торнадо-С» калибра 300 мм и РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм. Артиллерийские подразделения комплектуются модернизированными гаубицами 2С19М2 «Мста-С».

В Минобороны напомнили также, что соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии показали высокую выучку при выполнении учебно-боевых задач, в том числе боевых пусков ракет и боевой стрельбы артиллерии на стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что стратегические учения Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021» показали способность войск двух государств обеспечивать региональную безопасность.