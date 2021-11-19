Благовещенск, , 04:46 — REGNUM В двух муниципалитетах Амурской области за сутки зафиксирована 31 авария, повреждены 60 автомобилей. В ДТП пострадали четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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Аварии произошли на территории Благовещенска и Благовещенского района. Причинами ДТП стал выпавший снег и неосторожность водителей. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приморского края 18 ноября водитель большегруза не справился с управлением на повороте и снёс шесть автомобилей. Фура опрокинулась, мужчина за рулём получил травму головы.