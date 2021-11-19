Томск, 19 ноября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Подрядчик завершил работы по строительству нового городского кладбища Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Wikimedia.org Кладбище

Новое кладбище появилось возле села Воронино. Проект реализуется в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности» на 2015−2025 годы.

Контракт предусматривал устройство кварталов для захоронений более чем на 64 тысячи мест. Также предусматривалось строительство административно-бытового здания, общественного туалета, очистных сооружений, инженерных коммуникаций и так далее. Все указанные работы на объекте выполнены, замечания устранены, уточнили в мэрии.

Ведётся приёмка выполненных подрядчиком работ, подготовка документов. Ввод объекта в эксплуатацию возможен в декабре-январе.

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