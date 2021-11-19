Тегеран, 19 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 18 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что целью участия Тегерана в предстоящих ядерных переговорах в Вене является снятие санкций со страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Амирабдоллахян сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау. Министры иностранных дел двух стран обсудили двусторонние вопросы, а также последние региональные и международные события.

Глава МИД Ирана поблагодарил Польшу за пожертвование Исламской Республике свыше миллиона доз вакцины против COVID-19, отметив, что данный шаг лишний раз свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений.

Подчеркнув, что экономические и торговые отношения между двумя странами отстают от культурных, научных и парламентских связей, он призвал к дальнейшему сотрудничеству между частными секторами Ирана и Польши.

Министр иностранных дел Польши, со своей стороны, заявил о решимости своей страны и далее укреплять отношения с Ираном. Он также приветствовал меры Тегерана по приему афганских беженцев и отметил, что Польша готова оказать поддержку Ирану в этом отношении.