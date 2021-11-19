Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Окончательную победу над коронавирусом считают своей главной задачей премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джозеф Байден. Об этом 18 ноября сказано в заявлении пресс-службы главы канадского правительства, по итогам встречи лидеров двух стран в Вашингтоне.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

Трюдо и Байден обсудили в ходе встречи множество тем для дальнейшего сотрудничества. В частности, лидеры США и Канады обсудили тему прав человека, борьбы с изменением климата, сотрудничество двух стран в Арктике, Афганистане и Тихоокеанском регионе.

Приоритетным направлением для двустороннего сотрудничества остаётся окончание пандемии коронавируса и повышение уровня безопасности здравоохранения. Кроме того, Байден и Трюдо отметили, что продолжат реализацию взятых на себя обязательств по масштабной вакцинации населения мира и заявили о финансовой поддержке бедных стран по восстановлению их экономик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден призвал Канаду и Мексику к совместной борьбе с COVID-19.

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