Тегеран, 19 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 18 ноября посол Индонезии в Иране Ронни Прасете Юлианторо заявил о подготовке почвы для дальнейшего укрепления отношений между Тегераном и Джакартой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания, выступая перед журналистами в кулуарах выставки пищевой промышленности в Мешхеде, столице иранской северо-восточной провинции Хорасанэ-Разави.

Посол заявил, что в ходе своего первого визита в Мешхед он намерен придать импульс экономическим и туристическим отношениям с Ираном, в частности в области халяльной промышленности.

Он также отметил, что Индонезия, как крупная мусульманская страна, обладает большим потенциалом в индустрии туризма и производстве халяльной продукции.

Юлианторо выразил надежду, что индонезийские и иранские торговцы установят тесные связи на текущем мероприятии, чтобы проложить путь к дальнейшему укреплению торговых отношений между двумя странами.

21-я Международная выставка продуктов питания и пищевой промышленности (iFood Mashhad 2021) открылась 17 ноября и продлится до 20 ноября. В мероприятии принимают участие свыше 120 отечественных и зарубежных компаний.