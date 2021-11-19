Щелковский район, Московская область, 19 ноября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, направленные в Афганистан для эвакуации граждан РФ и других стран, приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Papito Ил 76

пресс-служба Минобороны РФ «Самолёты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации граждан из Республики Афганистан, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области».

На борту транспортников ВКС в Россию прилетели 205 пассажиров — граждан РФ, Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана, которые в настоящее время проходят таможенный и медицинский контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёты военно-транспортной авиации ВКС России вылетели с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Афганистан для эвакуации более 380 граждан РФ и других стран. Также они доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для населения Афганистана.